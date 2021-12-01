2021 год войдет в историю России открытием в Тюменской области первого карбонового полигона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уходящий 2021 год войдет в историю открытием в Тюменской области первого карбонового полигона из семи, которые создаются в России по инициативе Министерства высшего образования РФ. Этот факт отметил губернатор Александр Моор на расширенном заседании правительства области 24 декабря.

"Полигон станет исследовательской площадкой для сотрудников Западно-Сибирского научно– образовательного центра", - считает губернатор.

Карбоновый полигон открыли в августе на биостанции Тюменского государственного университета в районе озера Кучак. На территории - различные виды леса, озера, болота. Ученые изучат потенциал каждой из экосистем и разработают эффективные сочетания растений для поглощения углекислого газа. Результаты лягут в основу проектов по лесовосстановлению, развитию АПК. "Открытие карбонового полигона в Тюмени позволит не только обсудить работу аналогичных объектов по всей стране, но и оценить потенциал развития этой сети", - заявил на открытии помощник президента России Андрей Фурсенко.