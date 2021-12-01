Более 2,5 тысяч жителей Тюменской области прошли бесплатное профобучение в 2021 году

| Фото: администрация Казанского района | Фото: администрация Казанского района

Более 2,5 тыс. жителей Тюменской области прошли профессиональное обучение в 2021 году. Бесплатная подготовка отдельных категорий граждан предусмотрена федеральным проектом "Содействие занятости" национального проекта "Демография", сообщает региональный департамента труда и занятости населения.

Программа рассчитана на безработных и ищущих работу граждан, обратившихся в центр занятости. Также ей могут воспользоваться люди в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и неработающие мамы детей дошкольного возраста.

У тюменских участников федерального проекта по итогам 2021 года самыми популярными стали направления "Педагог в современной цифровой образовательной среде", "Поварское дело", "Электромонтаж", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Эстетическая косметология", "Таргетолог и SMM-специалист".

В 2022 году прием заявок возобновится и тюменцы смогут самостоятельно выбрать из перечня направление учебы. Тем, кто хочет пройти обучение, предоставляется возможность как профессиональной переподготовки, так и повышения квалификации.

В Тюменской области обучение организуют Тюменский индустриальный университет, Тюменский государственный университет и Техникум индустрии питания, коммерции и сервиса.

Программа рассчитана до 2024 года. Полный список доступных направлений профессионального обучения, дополнительного профессионального образования откроется при заполнении заявки на портале "Работа в России". Там же можно подробнее узнать об условиях участия.