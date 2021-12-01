В Тюмени проводится проверка после инцидента с лифтом в жилом доме

| Фото: epp.genproc.gov.ru | Фото: epp.genproc.gov.ru

Проверку по факту инцидента с лифтом в многоэтажном жилом доме на ул. Николая Федорова в Тюмени организовала прокуратура Ленинского округа. Сбой в работе лифта, в котором находился пассажир, произошел 25 декабря.

Проверяется исполнение законодательства в сфере использования и содержания лифтового оборудования. К участию в проверке будут привлечены специалисты Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, сообщает прокуратура Тюменской области.