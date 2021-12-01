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В Тюменской области в 2021 году экспортировано 5,5 тысяч тонн животноводческой продукции

Экономика, 17:20 27 декабря 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Почти 5,5 тысяч тонн животноводческой продукции отправлено на экспорт из Тюменской области в 2021 г.

По информации регионального управления Россельхознадзора, лидирующие позиции по объемам экспорта занимают продукты молочного производства. В Казахстан отправлено 4 тыс. 547 тонн продукции АО "Данон Россия".

Яичная продукция поставлена из Тюменской области в Узбекистан, Монголию, Таджикистан, Киргизию, Беларусь. Эти страны закупили 443 тонны яиц.

207 тонн рыбных консервов было закуплено Казахстаном и Сербией. Производитель – ООО "Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария".

Неизменным спросом пользуется мясо северного оленя в Финляндии. За 2021 год туда отправлено 253 тонны продукции МП "Ямальские олени".

Весь экспортируемый груз соответствует требованиям стран-импортеров. При этом при подготовке к экспортным поставкам инспекторы управления Россельхознадзора особое внимание уделяют обеспечению лабораторного контроля по показателям качества и безопасности.

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# консервы , молоко , мясо , управление Россельхознадзора

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