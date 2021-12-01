Опыт "Волонтеров долголетия" из Тюменской области, по мнению эксперта, достоин тиражирования

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Опыт тюменских "Волонтеров долголетия" очень важен в сфере "гражданской науки". Такую точку зрения высказал председатель альянса социально ориентированных НКО Тюменской области Михаил Мельцер.

"Значимость развития волонтерского движения нельзя переоценить, – заявил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – Но не все виды волонтерства развиваются одинаково быстро".

В частности, эксперт обратил внимание на важность такого направления добровольчества, как "гражданская наука" - когда простые люди помогают ученым в различных исследованиях.

"Зачастую такая помощь позволяет в разы уменьшить стоимость и увеличить скорость важных и нужных для общества исследований, приблизить будущее", - пояснил он.

В Тюменской области с 2021 года реализуется проект "Волонтеры долголетия", который объединяет людей, помогающих ученым и медикам исследовать феномен старения и вопросы борьбы с ним.

"Мне кажется очень важным, чтобы подобный опыт тиражировался и проектов в сфере "гражданской науки" становилось больше", - уверен эксперт.

Проект "Волонтеры долголетия" реализуется в Тюменской области с 2021 года. Он объединил людей, помогающих ученым и медикам исследовать феномен старения и вопросы борьбы с ним.

По мнению специалистов, в рамках проекта "Волонтеры долголетия" можно будет проверить работоспособность известных методов продления долголетия человека. А это даст ученым возможность измерять эффективность применяемых методов оздоровления и продления жизни, увидеть, какие средства реально влияют на увеличение продолжительности жизни человека, а какие являются пустышкой. Движение в рамках гражданской науки даст начало сбору действенных методик по увеличению долголетия, составлению перечня актуальных биомаркеров.