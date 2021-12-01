Путин во время пресс-конференции, по мнению тюменского эксперта, обозначил три основных драйвера развития

| Фото: expert-club.online | Фото: expert-club.online

Президент РФ Владимир Путин во время недавней пресс-конференции обозначил три основных драйвера развития - сбережение народа, развитие инфраструктуры, реализуемое за счет национальных проектов, повышение производительности труда.

Такими мыслями на онлайн-платформе "Экспертный клуб России" поделилась президент фонда общественной дипломатии "Диалог", член общественной палаты Тюменской области Ирина Ульянова.

"Я думаю в сегодняшней ситуации "затянувшейся неопределённости" многие ждут от общения с первым лицом страны четких, понятных приоритетов, – подчеркнула она. – И эти приоритеты не кажутся мне абстрактными, ведь результаты двух первых направлений мы уже видим в реальной жизни, выраженных в льготах молодым семьям, поддержке матерям, в строительстве новых объектов и дорог".

А вот как оценить "максимальную отдачу от каждого вложенного в решение этих задач рубля" эксперт затруднилась. "Но я уверена, что наш президент упоминает об этом не случайно", - заявила она.