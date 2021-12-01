В Уральском федеральном округе число самозанятых увеличилось вдвое в 2021 году

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Число самозанятых в Уральском федеральном округе в 2021 году увеличилось до 270 тыс. человек, это на 134 тыс. больше, чем годом ранее. В округе числится почти 500 тыс. субъектов МСП, заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

"Социально-экономические показатели Уральского федерального округа за 2021 год выглядят в целом позитивно, но видны и точки роста", - сказал он.

Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2021 года составляет 106,4%.

Хорошие показатели у Уральского федерального округа в плане налоговых отчислений: в консолидированный бюджет РФ - 26%, в федеральный бюджет – 40%. В январе-ноябре 2021 года в налоговую систему от УФО поступило 6,6 трлн рублей (в сравнении с январем-ноябрем 2020 года – переход на докодивный уровень - рост на 65%).

"Нужно стимулировать оборот розничной торговли, увеличивать инвестиции в основной капитал, тщательно следить за уровнем инфляции", - отметил Владимир Якушев.

Евгений Бабенко