Александр Моор рассказал о причинах роста региона в инвестиционном рейтинге

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Скачок Тюменской области в общероссийском инвестиционном рейтинге с 12 на третье место за год объяснил губернатор Александр Моор в эфире программы "Час с губернатором" 28 декабря. Он напомнил, что рейтинг - это набор показателей, распределенных по нескольким направлениям, и учитывается инвесторами при принятии решения о вложении средств.

"Регион отставал по показателю контрольно-надзорной деятельности. Мы провели работу над ошибками с объединениями предпринимателей, и уже в рейтинге 2021 года по этому показателю хорошо выглядели. При этом нужно сказать о высокой конкуренции среди регионов. Сейчас любой регион из первых 15 может быть как первым, так и 15-м, потому что плотность результатов очень высокая", - сказал Александр Моор.

По словам губернатора, в 2021 году в Тюменской области был зафиксирован рост индекса промышленного производства, восстанавливается экспорт.

"Мы с уверенностью смотрим в будущее. Хотя есть снижение по объему привлеченных инвестиций. Это связано с завершением активной фазы СИБУРом в Тобольске. Проект очень крупный, второй такой найти сложно. Но если взять цифры без этого проекта, то снижения инвестиций у нас нет, идем по графику, и для нас это большой вызов - нарастить объемы вложений в наш регион в 2022-м и последующие годы", - сказал он.