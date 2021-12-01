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В России создадут экосистему, которая объединит все инструменты поддержки предпринимательства

Экономика, 18:15 29 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперимент по оказанию поддержки малым и средним предпринимателям, самозанятым и гражданам, которые только собираются открыть свое дело, будет запущен 1 февраля 2022 года, сообщает правительство России в своем Телеграм-канале. Все инструменты поддержки малого предпринимательства будут объединены в новой экосистеме.

На сервисе, созданном на базе цифровой платформы, разработанной Минэкономразвития и Корпорацией МСП, у каждого пользователя будет "цифровой" профиль. Без личного присутствия предпринимателей для них индивидуально будут подобраны региональные и федеральные меры поддержки и услуги для разных этапов развития бизнеса.

Госведомства – участники эксперимента будут самостоятельно обмениваться нужной информацией через систему электронного взаимодействия.

Всего к 2024 году на цифровой платформе планируется реализовать более 20 различных сервисов. Это позволит решить такие распространенные проблемы, как недостаток информации о господдержке, необходимость регистрироваться на разных ресурсах, обязанность заново собирать пакеты документов при каждом обращении.

Участниками эксперимента станут Минцифры, Минэкономразвития, Центральный банк, Федеральная налоговая служба и Корпорация МСП. Другие федеральные министерства и ведомства, институты развития, банки и страховые организации смогут присоединиться к нему в добровольном порядке.

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# поддержка предпринимателей

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