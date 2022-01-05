В Тюменской области сохранили квоты для трудоустройства инвалидов на уровне 2021 года

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Квоты на трудоустройство инвалидов на 2022 год установлены в Тюменской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор на очередном онлайн-заседании правительства региона.

"Мы сохранили размер квоты на трудоустройство инвалидов на уровне 2021 года. Активное взаимодействие работодателей и органов власти позволит повысить уровень занятости людей с ограниченными возможностями здоровья", – прокомментировал Александр Моор.

Для работодателей, численность работников которых составляет не менее 35 человек, квота для приема на работу инвалидов установлена в размере 3 % среднесписочной численности работников с учетом ранее принятых на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

При этом для работодателей, численность работников которых превышает 100 человек, в пределах квоты установлено минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере 0,3 % среднесписочной численности работников.

По данным на 1 ноября 2021 года, в Тюменской области насчитывается более 1,6 тыс. организаций, на которые распространяется обязанность по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, отметил директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров. Общий объем квоты для данных организаций составляет 5 тыс. 716 рабочих мест. Норма по созданию специальных рабочих мест распространяется на 93 организации, в которых должно быть около 197 таких рабочих мест.

По итогам 10 месяцев 2021 года в 1 тыс. 519 организациях в счет установленной квоты трудятся 4 тыс. 360 инвалидов, в том числе сверх установленной квоты – 627 инвалидов. На специальных рабочих местах трудовую деятельность осуществляют 165 инвалидов.