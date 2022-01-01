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Остановленная в Антипино тюменка обматерила автоинспекторов и пообещала их уволить

Происшествия, 14:49 12 января 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

45-летняя тюменка обматерила автоинспекторов, которые остановили ее в Антипино ночью 12 января, и пообещала их уволить. На нее составлены административные материалы за отказ от прохождения от освидетельствования на состояние опьянения, а также за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль Hyundai Solaris был остановлен в поселке Антипино с помощью громкоговорящей установки. Машина отъехала от круглосуточного павильона и двигалась по направлению к новостройкам.

“Когда 45-летняя тюменка открыла дверь автомобиля, полицейские почувствовали резкий запах алкоголя. Но проходить освидетельствование водитель отказалась. Она не отдавала сотрудникам ГИБДД документы, пыталась ретироваться, ускорив шаг, обзывала инспекторов матерной и оскорбительной бранью. Чтобы как-то урезонить даму, когда она стала размахивать руками в непосредственной близости от лица автоинспектора, к ней применили физический прием и наручники”, – рассказали в ГИБДД.

Водитель пояснила, что употребляла алкоголь у тети на дне рождения, а ночевать поехала к другой родственнице. “Тюменка работает руководителем одной из служб охранного предприятия. Она просила не оформлять нарушение, мотивируя тем, что возит мужа и брата, оба инвалиды, но, не добившись желаемого, обещала, что полицейские обо всем пожалеют и будут уволены”, - добавили в Госавтоинспекции.

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# автоинспекторы , Госавтоинспекция Тюменской области

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