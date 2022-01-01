Владимир Якушев поддержал предложение о списании кредитов малому и среднему бизнесу

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Предложение общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" списать льготные кредиты, выданные компаниям из пострадавших отраслей, поддержал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"В прошлом году были списаны кредиты, которые бизнес брал под 2 процента годовых. Условием списания было сохранение определенной численности сотрудников. Мера оказалась эффективной. Считаю, что и сейчас, в случае наличия возможностей у федерального бюджета, стоит помочь предпринимателям. Ожидается значительный подъем заболеваемости коронавирусом, не исключены серьезные ограничения на работу предприятий. Необходимо сделать все, чтобы сохранить малый и средний бизнес, сохранить рабочие места", - отметил Владимир Якушев.

Предложение о списании кредитов под 3% годовых, выданных малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, внес президент "Опоры России" Александр Калинин. По его словам, пятая волна коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон", будет самой высокой, вероятны локдауны. Мерой поддержки предпринимателей в этих условиях может стать списание льготных кредитов компаниям при условии сохранения штата работников.

Напомним, программа льготных кредитов под 2% годовых для компаний из пострадавших отраслей экономики была запущена 1 июня 2020 года для поддержки занятости. Предприятиям, которые к 1 апреля 2021 года смогли сохранить численность сотрудников на уровне 90% и выше, списывался кредит и проценты по нему. При количестве сотрудников от 80% и выше списывалась половина кредита и процентов по нему. В итоге были полностью погашены долги 140 тысяч организаций, ещё у 3 тыс. списали половину кредитов. Не справились с обязательствами по сохранению штата около трёх процентов заемщиков.

Кредитование малого и среднего бизнеса под 3% годовых стартовало 1 ноября 2021 года и продолжалось до конца года. Условие участия в программе – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%.

Евгений Бабенко