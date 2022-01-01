В Тюмени пройдет фестиваль чирлидинга

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Чемпионат и первенство города по чир спорту пройдут в Тюмени 22 января, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Фестиваль чирлидинга начнется в 12 часов в спортивном комплексе "Строймаш". Спортсмены выступят по возрастным группам: младшие дети 6-8 лет, мальчики, девочки 8-11 лет, юниоры, юниорки 12-16 лет и мужчины, женщины 15 лет и старше.

Участие в соревнованиях примут клубы Delta, Оптимум, Мадагаскар, Victory и Ritm Mix. Всего более 20 команд будут соревноваться за победу.

Закрытие соревнований и награждение победителей пройдет в тот же день.