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В Тюмени пройдет фестиваль чирлидинга

Спорт, 18:43 21 января 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Чемпионат и первенство города по чир спорту пройдут в Тюмени 22 января, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Фестиваль чирлидинга начнется в 12 часов в спортивном комплексе "Строймаш". Спортсмены выступят по возрастным группам: младшие дети 6-8 лет, мальчики, девочки 8-11 лет, юниоры, юниорки 12-16 лет и мужчины, женщины 15 лет и старше.

Участие в соревнованиях примут клубы Delta, Оптимум, Мадагаскар, Victory и Ritm Mix. Всего более 20 команд будут соревноваться за победу.

Закрытие соревнований и награждение победителей пройдет в тот же день.

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# чирлидинг

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