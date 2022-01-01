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Поучаствовать в открытых заседаниях дум жители Тюменского района могут онлайн

Политика, 19:52 22 января 2022

группа "Тюменский район" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский район" ВКонтакте

Открытые заседания дум сел Тюменского района проходят в комбинированном очно-заочном формате. Жители могут лично присутствовать на собрании либо подключиться по видеоконференцсвязи, чтобы задать интересующие вопросы и получить на них ответы.

Отчетные собрания уже прошли в Мальковском муниципальном образовании, Чикчинском и Онохинском сельских поселениях. На следующей неделе итоговые мероприятия состоятся в Червишевском, Андреевском, Муллашинском муниципальных образованиях и в поселке Боровский. Последним пройдет открытое заседание думы в Московском муниципальном образовании 22 февраля.

В этом году в Тюменском районе специалисты структурных подразделений администрации вновь ведут личный прием граждан перед отчетными собраниями, впервые — в дистанционном формате.

Жители могут получить онлайн-консультацию по вопросам образования, спорта и молодежной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социального обслуживания, а также задать вопрос депутату районной думы и специалистам ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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