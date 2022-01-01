ХК "Рубин" переиграл ижевских хоккеистов

| Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский "Рубин" одержал победу в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги. Во встрече с ижевской "Ижсталью" сибиряки победили –5:4.

Счет на 15 минуте открыл Никита Рожков, чуть позже Михаил Железнов увеличил преимущество. Алексей Митрофанов во втором периоде забросил третью шайбу. Александр Беляев сумел сократить отставание, но Александр Осипов восстановил разницу - 4:1. После перерыва хоккеисты "Ижстали" забросили трижды, сравняв счет. За минуту до конца поединка Никита Рожков принес победу хозяевам.

"Хорошо начали матч. Первый период сыграли, второй период, за исключением последних пяти-семи минут, где стали позволять себе вольности в хоккейном плане, пошла переоценка своих сил, что и перешло на третий период. С таким запасом иметь преимущество и остаться ни с чем. Валидольная концовка, хорошо, что забили гол на флажке. Победа есть победа", - рассказал главный тренер тюменцев Денис Ячменев.

"Рубин" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 68 очков. 24 января тюменцы примут "Нефтяник" из Альметьевска.

Евгений Новоселов