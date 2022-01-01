ХК "Тюменский легион" проиграли в Омске лидеру чемпионата

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ХК "Тюменский легион" потерпел поражение в гостевом матче Молодежной хоккейной лиги.

В матче против "Омских ястребов" тюменцы держали ворота на замке больше половины встречи. Лишь на 37 минуте нападающий хозяев Владимир Машков открыл счет. В третьем периоде один из лидеров чемпионата довел дело до победы. Дубль оформил Павел Леука, по разу отличились Алексей Прокопенко и Глеб Трикозов. Итоговый счет - 0:5.

Повторный матч команды проведут 24 января

Евгений Новоселов