В России создадут 210 образовательно-производственных кластеров

| Фото: government.ru | Фото: government.ru

210 образовательно-производственных кластеров планируется создать в России за ближайшие три года. Их сформируют в рамках нового федерального проекта "Профессионалитет". Об этом Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 24 января.

Отбор проектов на конкурсной основе будет проводить Минпросвещения. Из федерального бюджета каждый победитель получит 100 млн рублей. Всего на поддержку образовательно-производственных кластеров предусмотрен 21 млрд рублей.

По словам премьер-министра, центры будут формироваться на основании партнерства колледжей и техникумов с профильными предприятиями реального сектора экономики и позволят создать поток специалистов по востребованным бизнесом направлениям.

"Такой подход позволит максимально приблизить систему среднего профессионального образования к потребностям и запросам работодателей, а молодым людям, прошедшим обучение, – быстрее найти работу", – подчеркнул Михаил Мишустин.