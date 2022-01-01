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В России создадут 210 образовательно-производственных кластеров

Политика, 17:41 24 января 2022

government.ru | Фото: government.ru

210 образовательно-производственных кластеров планируется создать в России за ближайшие три года. Их сформируют в рамках нового федерального проекта "Профессионалитет". Об этом Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 24 января.

Отбор проектов на конкурсной основе будет проводить Минпросвещения. Из федерального бюджета каждый победитель получит 100 млн рублей. Всего на поддержку образовательно-производственных кластеров предусмотрен 21 млрд рублей.

По словам премьер-министра, центры будут формироваться на основании партнерства колледжей и техникумов с профильными предприятиями реального сектора экономики и позволят создать поток специалистов по востребованным бизнесом направлениям.

"Такой подход позволит максимально приблизить систему среднего профессионального образования к потребностям и запросам работодателей, а молодым людям, прошедшим обучение, – быстрее найти работу", – подчеркнул Михаил Мишустин.

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# Михаил Мишустин , образование , профобразование

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