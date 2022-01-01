В Тюмени фирма выплатила 150 тысяч рублей пострадавшей в ДТП жительнице Новосибирска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Судебные приставы помогли получить 150 тыс. рублей компенсации морального вреда жительнице Новосибирска, пострадавшей в ДТП в Тюмени, сообщает региональное управление ФССП.

Как рассказали в ведомстве, девушка приехала в Тюмень к родственникам и попала в серьезную дорожную аварию. Водитель автомобиля Škoda, принадлежавшего организации, был признан виновным в ДТП, экспертиза подтвердила наличие в его крови алкоголя.

Пострадавшая в ДТП жительница Новосибирска получила телесные повреждения и вынуждена была длительное время находиться в больнице. Лишившись возможности вести активный образ жизни, она потеряла работу.

В 2021 году суд обязал руководителя предприятия, автомобиль которого стал виновником ДТП, выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в 150 тыс. рублей.

Однако организация не торопилась добровольно оплачивать долг. Тогда судебному приставу пришлось применить запрет на регистрационные действия автотранспортных средств. Фирма вынуждена была полном объеме выплатить компенсацию.