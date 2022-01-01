Корепанов: гибкая налоговая политика позволила тюменской экономике минимизировать потери в пандемию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гибкая налоговая политика позволила тюменской экономике минимизировать потери в период пандемии. Некоторые отрасли уже имеют хорошие показатели. Индекс промышленного производства за январь-октябрь 2021 года составил 107,3 %, в обрабатывающих отраслях – 114,5 %. Об этом заявил председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов, комментируя итоги работы регионального парламента в 2021 году.

"Для инвесторов, заключивших специальный инвестиционный контракт, установлены льготы по уплате налога на прибыль организаций и налога на имущество", - пояснил Сергей Корепанов.

Закон "Об установлении мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых к инвестору, заключившему специальный инвестиционный контракт", был принят в ноябре 2021 с целью дальнейшего развития промышленности, улучшения положения налогоплательщиков и стимулирования инвестиционной деятельности в регионе.

Тюменские депутаты воспользовались также правом снижать размер ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ, для налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов, до 0%, которое дано регионам Налоговым кодексом РФ.

В 2021 году также были сохранены пониженные ставки по отдельным налогам для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Продлен до 31 декабря 2023 года срок действия законов Тюменской области "О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения" и "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения в Тюменской области".

По словам Сергея Корепанова, на 2022 год ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения "доходы", установлена в размере 4% против установленной Налоговым кодексом РФ ставки в размере 6%.

Исключение составляют налогоплательщики-организации, выбравшие объектом налогообложения "доходы" и осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий. Для них до 31 декабря 2023 года включительно предусмотрена ставка в размере 1%.