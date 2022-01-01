В Тюмени эвакуировали 160 человек из школы №9 после того, как сработала пожарная сигнализация

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

160 человек эвакуировали из школы №9 по ул. Шишкова, 15 в Тюмени после того, как сработала автоматическая пожарная сигнализация, сообщает региональное МЧС.

Вызов поступил в 10 часов 6 минут 25 января. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения в ходе проведения разведки выяснили, что АПС сработала из-за неисправности одного из датчиков.

В настоящее время учреждение работает в штатном режиме, отметили пожарные.