В тюменском аэропорту Рощино началось строительства нового центрального КПП

| Фото: аэропорт Рощино ВКонтакте | Фото: аэропорт Рощино ВКонтакте

Строительства нового центрального контрольно-пропускного пункта для досмотра транспортных средств и персонала, которые попадают на контролируемую территорию, началось в аэропорту Рощино. Это первый этап в большой реконструкции воздушной гавани.

Строительство нового КПП необходимо для освобождения площади под расширение терминала. Возведение основного КПП началось осенью 2021 года, он заменит предыдущий, менее современный, с точки зрения оборудования пункт пропуска, рассказали эксперты Рощино в своем Instagram-аккаунте.

Пропускная способность нового КПП возрастет вдвое за счет увеличения числа досмотровых зон, установки двух интроскопов и такого современного оборудования как система радиационного контроля "Янтарь-1А" - для досмотра автомобилей и "Янтарь-1П" - для пешеходов.

Въезд на контролируемую территорию аэропорта оснастят автоматическим шлагбаумом и специальным заградительным противотаранным препятствием.

Полностью разработана рабочая документация, выполнены устройство и перекладка наружных сетей электро- и теплоснабжения, устройство сетей связи. Начались внутренние работы по электрическим сетям и водоотведению, возведение кровли будущего центрального контрольно-пропускного пункта, монтаж фасада.

Срок завершения строительства - июль 2022 г.

Напомним, реконструкция и строительство нового аэровокзального комплекса Рощино в Тюмени начнется во втором полугодии 2022 г. Решение принято в связи с возросшим пассажиропотоком.

Анжела Лебедева