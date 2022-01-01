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Тюменская область планирует потратить на социальную сферу 48,9% бюджета в 2022 году

Политика, 15:01 29 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средства на полное выполнение социальных обязательств предусмотрены в бюджете Тюменской области на 2022-2024 годы. Удельный вес социальных расходов в 2022 году составляет 48,9% всех расходов областного бюджета, в 2023 году – 52,4%, в 2024 году – 52,9%, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

"В целом структура расходов областного бюджета в 2022-2024 годах не претерпит существенных изменений, - отмечено в сообщении. - По-прежнему наибольший удельный вес в расходах областного бюджета занимают расходы на социальную сферу, а также расходы на национальную экономику, включающие, в том числе, расходы на развитие инфраструктуры, поддержку экономического роста и диверсификацию структуры региональной экономики".

В областном бюджете запланированы средства на реализацию указов президента России в сфере социальной политики, образования, здравоохранения, демографической политики.

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# областной бюджет , облдума

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