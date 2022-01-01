В Тюменской области дети-сироты получили жилье в новом доме

| Фото: администрация Аромашевского района ВКонтакте | Фото: администрация Аромашевского района ВКонтакте

Ключи от жилых помещений получили жители Аромашевского района Тюменской области из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 28 января. Жильем в новом многоквартирнике обеспечили 21 молодую семью, сообщает администрация муниципалитета.

Глава района Игорь Власов отметил, что дом находится в центре села. Рядом школа, поликлиника, детский сад, объекты спорта, государственные и муниципальные учреждения. Застройщиком выступил индивидуальный предприниматель.

"Сегодня мы находимся на завершающем этапе реализации программы по обеспечению жильем граждан категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С вводом в эксплуатацию данного многоквартирного дома мы имеем возможность обеспечить всех молодых людей данной категории, состоящих в очереди на жилье в Аромашевском районе, благоустроенными жилыми помещениями", - сказал Игорь Власов.