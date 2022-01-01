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Тюменские лыжники вступят в борьбу за награды Олимпиады в Пекине с 5 февраля

Спорт, 10:01 31 января 2022

Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Четверо тюменских спортсменов начнут борьбу за награды на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине 5 февраля. Честь страны будут отстаивать лыжники - Татьяна Сорина, Денис Спицов, Иван Якимушкин и биатлонист Александр Логинов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Расписание соревнований по биатлону и лыжным гонкам доступной на сайте игр. В какой именно гонке примут участие спортсмены, решит тренерский штаб.

Зимние Олимпийские игры пройдут в условиях действующих ограничений в режиме пандемии. Российским спортсменам придется выступать еще и в условиях запрета на использование национальных символов и отсутствия на трибунах болельщиков.

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# Александр Логинов , Денис Спицов , Иван Якимушкин , Олимпийский игры , Татьяна Сорина

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