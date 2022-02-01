  • 1 февраля 20221.02.2022вторник
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Сорокинском районе селянин вынес из дома 110 кг металлолома, чугунный котел и печную плиту

Происшествия, 11:59 01 февраля 2022

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

К штрафу 20 тыс. рублей в доход государства приговорил Сорокинский районный суд местного жителя за кражу металлолома из заброшенного дома. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, обвиняемый возместил хозяйке дома ущерб и принес извинения.

По материалам уголовного дела ночью 29 июля 2021 года мужчина проник в ограду дома, где похитил 110 кг лома черного металла, а также украл чугунный котел из бани и печную плиту из дома. Похищенное он погрузил в прицеп мотоблока и скрылся. Ущерб составил более 10 тыс. рублей.

В суде потерпевшая рассказала, что сейчас живет в Свердловской области, в этот дом приезжает летом. За домом присматривает соседка, которая ей и сообщила о произошедшем. Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:32 01.02.2022В Заводоуковске пенсионер зарубил знакомую топором
11:59 01.02.2022В Сорокинском районе селянин вынес из дома 110 кг металлолома, чугунный котел и печную плиту
10:23 01.02.2022Тюменского предпринимателя подозревают в хищении миллиона рублей
18:57 31.01.2022Житель Ялуторовска поверил мошеннику и лишился денег