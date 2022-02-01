В Сорокинском районе селянин вынес из дома 110 кг металлолома, чугунный котел и печную плиту

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

К штрафу 20 тыс. рублей в доход государства приговорил Сорокинский районный суд местного жителя за кражу металлолома из заброшенного дома. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, обвиняемый возместил хозяйке дома ущерб и принес извинения.

По материалам уголовного дела ночью 29 июля 2021 года мужчина проник в ограду дома, где похитил 110 кг лома черного металла, а также украл чугунный котел из бани и печную плиту из дома. Похищенное он погрузил в прицеп мотоблока и скрылся. Ущерб составил более 10 тыс. рублей.

В суде потерпевшая рассказала, что сейчас живет в Свердловской области, в этот дом приезжает летом. За домом присматривает соседка, которая ей и сообщила о произошедшем. Подсудимый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.