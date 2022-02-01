В Тюмени аварийные бригады устраняют причины сбоев с электроэнергией

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аварийные бригады "Тюменьэнерго" устраняют причины сбоев в подаче электроэнергии, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Сообщений о загораниях на системах электроснабжения в wентр управления в кризисных ситуациях областного главка МЧС не поступало. Помощь подразделений МЧС на данный момент не требуется", – добавили в ведомстве.

Напомним, вечером 1 февраля в результате аварийного скачка напряжения произошло отключение электроэнергии в заречной части города.