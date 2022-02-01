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В Тюмени аварийные бригады устраняют причины сбоев с электроэнергией

Происшествия, 19:08 01 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аварийные бригады "Тюменьэнерго" устраняют причины сбоев в подаче электроэнергии, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Сообщений о загораниях на системах электроснабжения в wентр управления в кризисных ситуациях областного главка МЧС не поступало. Помощь подразделений МЧС на данный момент не требуется", – добавили в ведомстве.

Напомним, вечером 1 февраля в результате аварийного скачка напряжения произошло отключение электроэнергии в заречной части города.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , электроэнергия

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