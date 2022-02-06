Более 80 млн мальков муксуна, нельмы и чира выпустят в реки Тюменской области в 2022 году

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Более 80 млн особей муксуна, нельмы и чира в 2022 году, по данным журнала "Русская рыба", пополнят Обь-Иртышский бассейн. Наличие и готовность производственных мощностей у трех рыбоводных хозяйств, планирующих осуществление мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в Тюменской области проверили специалисты отдела госконтроля по Тюменской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства.

Комиссия обследовала мощности инкубационных цехов, цехов выдерживания и подращивания личинок сиговых и осетровых видов рыб, находящихся в Уватском и Тобольском районе Тюменской области. По результатам работы оформили акты проверки производственных мощностей предприятия.

ООО "МБМ" имеет в собственности цех по воспроизводству водных биоресурсов "Уватский центр аквакультуры", расположенный в с. Уват Тюменской области, состоящий из инкубационного цеха, цеха выдерживания личинок, цеха подращивания личинок. Цеха Уватского центра аквакультуры ООО "МБМ" оборудованы аппаратами Вейса, а также бассейнами для выдерживания и подращивания личинок, что позволяет, что позволяет осуществить полный цикл воспроизводства водных биоресурсов: проинкубировать, вырастить и выпустить более 300 млн мальков любых ценных видов рыбы.

Впервые за более чем 50-летний период работы Тюменским филиалом ФГБНУ "ВНИРО" собрано более 27,5 млн штук рыбоводной икры нельмы (популяции р. Оби) от собственного ремонтно-маточного стада. Такое количество за один сезон не получали ни на одном рыбоводном заводе.

Сезон 2021 стал плодотворным и запоминающимся для Абалакского экспериментального завода Нижне-Обского филиала ФГБУ "Главрыбвод". Удалось реализовать поставленные на этот год планы по количеству выпускаемой молоди. Цифра выпущенных мальков вплотную приблизилась к 7 млн штук, что стало абсолютным рекордом за все время существования завода.