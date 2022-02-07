Игроки МФК "Тюмень" помогли сборной России завоевать серебро чемпионата Европы

| Фото: ассоциация мини-футбола России | Фото: ассоциация мини-футбола России

Артем Антошкин, Иван Милованов и Сергей Абрамович вернутся в Тюмень с серебряными медалями чемпионата Европы по мини-футболу.

В финальном матче турнира сборная России потерпела поражение от Португалии - 2:4. Счет был открыт на 10 минуте. Россиян вперед вывел Антон Соколов. Спустя три минуты Андрей Афанасьев после паса Антошкина удвоил преимущество. В концовке первого тайма португальцы смогли сократить отставание, отличился Томаш Паку. На 27 минуте Андре Коэлью восстановил равновесие в счете, а за восемь минут до конца оформил дубль. Отыграться россияне уже не смогли. А на последних секундах португальцы забили в пустые ворота.

Артем Антошкин на своем дебютном чемпионате Европы забил пять голов в пяти встречах. Иван Милованов отметился двумя точными ударами.

Евгений Новоселов