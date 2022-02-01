Четыре человека пострадали в двух авариях на трассах в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре человека пострадали в двух авариях на трассах в Тюменской области 13 февраля. В региональной Госавтоинспекции водителей призывают быть внимательными в связи с выпадающим снегом.

"На 22-м километре автодороги Тюмень – Омск автомобиль Nissan Almera ехал без учета скорости. Въехал в железобетонное ограждение. Ранее здесь проводились дорожные работы, были выставлены соответствующие знаки. В аварии пострадали 41-летний водитель и пассажир автомобиля – 46-летняя женщина", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

У автомобилиста должны были взять пробы в лечебном учреждении. Позднее станет известно, трезвым он был или нет.

Во втором ДТП, произошедшем на 22-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, пострадали водитель машины "Газ" 1969 года рождения и его пассажир 1972 года рождения. Водитель автомобиля “Газель Next” не справился с управлением, въехал в стоящий автомобиль "Газ". После удара машина "Газ" въехала в мачту уличного освещения.

У пострадавших – ушибы и другие травмы.

Инна Пахомова