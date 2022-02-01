ФК "Тюмень" в первых матчах года одержал уверенные победы

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" провели два первых поединка в 2022 году, сообщает пресс-служба клуба.

В омском крытом футбольном манеже "Красная звезда" тюменцы переиграли барнаульское Динамо - 4:0. По два раза в этой игре отличились Исламжан Насыров и Данил Криворучко.

Во второй игре сибиряки одолели свой же второй состав – 5:0. Дубль в этой встрече оформил защитник Антон Полюткин. По разу забили Артем Третьяков, Александр Бем и Михаил Петров.

15 февраля "Тюмень" двумя составами сыграет в Омске с двумя составами местного "Иртыша".