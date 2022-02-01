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По 10 миллионов рублей получат тюменские спортсмены, завоевавшие золотые медали Олимпийских игр

Спорт, 14:31 19 февраля 2022

Олимпийский комитет России во ВКонтакте | Фото: Олимпийский комитет России во ВКонтакте

Тюменские спортсмены, обладатели золотых медалей Олимпиады, получат по 10 млн рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Размеры единовременных денежных выплат для тюменских спортсменов, завоевавших награды на Олимпиаде в Пекине, объявило правительство региона. Серебряные призеры получат по 8 млн, бронзовые - по 5 млн рублей.

Напомним, что все спортсмены из Тюменской области, вошедшие в национальную сборную, привезут медали с XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине.

По золотой медали в копилку региона принесли лыжники Денис Спицов, Татьяна Сорина. Также у региона есть и два серебра: в скиатлоне на дистанции в 30 км, его завоевал Денис Спицов.

В масс-старте на 30 км серебро взял Иван Якимушкин. Биатлонист Александр Логинов в составе национальной сборной завоевал две бронзовые медали.

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