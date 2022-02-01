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51 пожар произошел в Тюменской области за неделю

Происшествия, 09:53 21 февраля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

51 пожар произошел в Тюменской области с 14 по 20 февраля. Эвакуировали 12 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

К ликвидации последствий дорожных аварий пожарно-спасательные подразделения привлекались 25 раз. Они оказывали помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокировании пострадавших и в смыве горюче-смазочных материалов с проезжей части.

31 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Сотрудники ведомства призывают местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности. "Зимой пожаров больше из-за нарушений устройства и эксплуатации печного отопления, а также электрических нагревательных приборов, перегрузок электросетей. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб", – рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Единый телефон пожарных и спасателей: 01 или 101.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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