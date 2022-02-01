Пьяный ишимец похитил деньги из квартиры друга

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодого человека, виновного в квартирной краже, осудили в Ишиме, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В октябре прошлого года пьяный 20-летний ишимец украл из квартиры друга 7 тыс. рублей. Для потерпевшего ущерб оказался значительным, так как зарплата у него составляет 17 тыс. рублей и на иждивении находится малолетний ребенок.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год. Также взыскал с подсудимого ущерб в размере 7 тыс. рублей.