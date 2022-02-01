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Тобольский врач-невролог использовал льготный займ для открытия медицинского центра

Экономика, 11:02 23 февраля 2022

www.iato.ru | Фото: www.iato.ru

Медицинский центр доктора Васильева "Ключ здоровья" начал работать в Тобольске, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Владимир Васильев, который работает неврологом 29 лет, считает, что жителям города не хватает качественных услуг по неврологии и функциональной диагностике и гирудотерапии. Получив сертификаты по этим методам лечения и накопленный опыт, он мог вести прием пациентов, но не имел опыта в бизнесе. Поэтому врач прошел обучение по программе для стартапов "Азбука предпринимателя" Центра "Мой бизнес".

"Несмотря на свой богатый трудовой стаж – Владимир Михайлович еще молодой предприниматель, а значит и вопросов при реализации проекта у него было много. Инвестагентство оказывало административно-организационное сопровождение проекта в течение всего периода его реализации", - рассказала руководитель представительства Инвестиционного агентства Тюменской области в Тобольске Ольга Черкашина.

На субсидию от Центра занятости Тобольска и Тобольского района, Владимир Васильев приобрел медицинское оборудование. Он воспользовался беззалоговым займом Фонда микрофинансирования Тюменской области для ремонта помещения клиники и приобретения части оборудования, а Гарантийный фонд Инвестиционного агентства предоставил поручительство.

Получить консультацию центра "Мой бизнес" можно по телефону +7 (3452) 534000, доб. 1093. Телефон фонда микрофинансирования Тюменской области: +7(932)325-50-45. Телефон гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области:+7 (3452) 50-76-69.

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# гарантийный фонд , займ , инвестиционное агентство

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