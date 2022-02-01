Тюменец Андрей Парфенов стал первым на финале Кубка России по лыжным гонкам

Федерация лыжных гонок России Федерация лыжных гонок России

Лыжник Тюменской области Андрей Парфенов стал победителем спринта на финале Кубка России в Тюмени 24 февраля, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Среди женщин первой финишировала Анастасия Доценко из Татарстана.

Финал Кубка России по лыжным гонкам проходит в центре "Жемчужина Сибири" с 23 по 27 февраля. 26 февраля спортсмены пробегут командный спринт свободным стилем. 27 февраля - скиатлон на 10 и 15 км у женщин и мужчин соответственно.

За ходом состязаний можно наблюдать по ссылке.