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Тюменец Андрей Парфенов стал первым на финале Кубка России по лыжным гонкам

Спорт, 12:37 25 февраля 2022

Федерация лыжных гонок России

Лыжник Тюменской области Андрей Парфенов стал победителем спринта на финале Кубка России в Тюмени 24 февраля, сообщает Федерация лыжных гонок России.

Среди женщин первой финишировала Анастасия Доценко из Татарстана.

Финал Кубка России по лыжным гонкам проходит в центре "Жемчужина Сибири" с 23 по 27 февраля. 26 февраля спортсмены пробегут командный спринт свободным стилем. 27 февраля - скиатлон на 10 и 15 км у женщин и мужчин соответственно.

За ходом состязаний можно наблюдать по ссылке.

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# кубок России , лыжные гонки

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