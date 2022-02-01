Тюменец Андрей Парфенов стал первым на финале Кубка России по лыжным гонкам
Федерация лыжных гонок России
Лыжник Тюменской области Андрей Парфенов стал победителем спринта на финале Кубка России в Тюмени 24 февраля, сообщает Федерация лыжных гонок России.
Среди женщин первой финишировала Анастасия Доценко из Татарстана.
Финал Кубка России по лыжным гонкам проходит в центре "Жемчужина Сибири" с 23 по 27 февраля. 26 февраля спортсмены пробегут командный спринт свободным стилем. 27 февраля - скиатлон на 10 и 15 км у женщин и мужчин соответственно.
За ходом состязаний можно наблюдать по ссылке.