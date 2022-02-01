Тюменские волейболисты обыграли ростовский клуб в пятой партии

| Фото: волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: волейбольный клуб «Тюмень»

Со счетом 2:3 в пользу сборной "Тюмень-ТюмГУ" завершился матч с командой "Ростов-Волей" в рамках седьмого тура чемпионата страны по волейболу среди мужских команд высшей лиги "Б" в Ростове-на-Дону 24 февраля, сообщает волейбольный клуб "Тюмень".

Тюменцы начали игру удачно: после равного начала первой партии в её середине они смогли добиться отрыва в пять очков. После чего такой гандикап уверенно удержали. Во втором сете преимущество гостей было ещё более значительным. Они уверенно и мощно подавали, хорошо атаковали как с краёв сетки, так и из центра. И добились того, что повели в матче со счётом 2:0.

Но в третьей партии ситуация на площадке изменилась. Тюменцы упустили нити игры из своих рук. Хозяева же, напротив, ощутимо прибавили. Они резко вырвались вперёд и завершили сет с разницей плюс 10. А затем взяли и следующий отрезок. У ростовчан порой просто невероятно летела подача.

Соперников рассудил тай-брейк. Гости смогли собраться. Они повели 8:4 после эйса Евгения Маликова. Однако хозяева их тут же догнали. И всё же концовку подопечные Валерия Рожкова вырвали. Победу им принесла точная атака Богдана Белокопытова.

Для тюменцев эта победа стала третьей в сезоне.