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Футболисты "Тюмени" выиграли бронзу Кубка области

Спорт, 14:05 28 февраля 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень-2006" стал бронзовым призером Кубка Тюменской области по мини-футболу, сообщает пресс-служба клуба.

В состязаниях играли 14 команд из разных регионов страны. В заключительном туре "Тюмень-2006" нанесла поражения сургутским "Атлету-2007" (6:0), "Искре" (3:2) и "Факелу" (6:3), а также "Самотлору" из Нижневартовска (15:0). А вот якутской команде "Саха" хозяева уступили (0:2).

Лучшим бомбардиром "Тюмени-2006" в домашнем туре стал Вадим Гринвальд, на счету которого пять забитых мячей. Валерий Кокарев признан лучшим вратарем соревнований.

В итоге "Тюмень-2006" набрала 31 очко. На одно больше у новокузнецкой команды "СШ-2 СибТранзит". Лучшими стали воспитанники МФК "Тюмень" 2007 года рождения, завершившие турнир с 36 очками.

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# ФК Тюмень , футбол

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