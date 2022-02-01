Алексей Кричевский: выход России из SWIFT не скажется на клиентах банков
Выход России из международной межбанковской системы SWIFT никак не скажется на клиентах банков. Кроме того, он не создаст угрозы для совершения банковских операций внутри страны.
Такое мнение в эфире "Тюменского времени" высказал независимый эксперт по инвестициям Алексей Кричевский.
"Сегодня все платежи, сообщения между банками в России проходят через систему финансовых платежей. Эта альтернатива SWIFT была создана в 2014 году и благодаря ей никаких задержек с переводами между физическими лицами не будет. Поэтому спекулировать на эту тему не нужно, это, наоборот, усиливает панику", - подчеркнул он.
Алексей Кричевский также посоветовал ничего не делать со своими сбережениями в связи с ростом курсов доллара и евро. Также не стоит скупать иностранную валюту.
По его словам, в ближайшую неделю курс доллара будет держаться на уровне 85-100 рублей, евро - от 96 до 115. Важную роль здесь сыграют двусторонние санкции, потому что с одной стороны европейские страны блокируют средства Центробанка РФ. С другой – Центробанк РФ уже принял ответные меры, заблокировав достаточно большую долю капитала иностранных банков и иностранных инвесторов в России.
"Если в ближайшие дни переговоры между Россией и Украиной пройдут позитивно и ситуация начнет налаживаться, то начнет стабилизироваться и курса доллара. Поэтому каких-либо причин для панической скупки валюты сейчас нет. И лучшее, что можно сейчас сделать – это ничего не делать, оставить в покое свои сбережения, чтобы потом не потерять на огромных комиссиях и колебаниях курсов валют", - добавил он.
Любовь Голышева