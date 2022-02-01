Алексей Кричевский: выход России из SWIFT не скажется на клиентах банков

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Выход России из международной межбанковской системы SWIFT никак не скажется на клиентах банков. Кроме того, он не создаст угрозы для совершения банковских операций внутри страны.

Такое мнение в эфире "Тюменского времени" высказал независимый эксперт по инвестициям Алексей Кричевский.

"Сегодня все платежи, сообщения между банками в России проходят через систему финансовых платежей. Эта альтернатива SWIFT была создана в 2014 году и благодаря ей никаких задержек с переводами между физическими лицами не будет. Поэтому спекулировать на эту тему не нужно, это, наоборот, усиливает панику", - подчеркнул он.

Алексей Кричевский также посоветовал ничего не делать со своими сбережениями в связи с ростом курсов доллара и евро. Также не стоит скупать иностранную валюту.

По его словам, в ближайшую неделю курс доллара будет держаться на уровне 85-100 рублей, евро - от 96 до 115. Важную роль здесь сыграют двусторонние санкции, потому что с одной стороны европейские страны блокируют средства Центробанка РФ. С другой – Центробанк РФ уже принял ответные меры, заблокировав достаточно большую долю капитала иностранных банков и иностранных инвесторов в России.

"Если в ближайшие дни переговоры между Россией и Украиной пройдут позитивно и ситуация начнет налаживаться, то начнет стабилизироваться и курса доллара. Поэтому каких-либо причин для панической скупки валюты сейчас нет. И лучшее, что можно сейчас сделать – это ничего не делать, оставить в покое свои сбережения, чтобы потом не потерять на огромных комиссиях и колебаниях курсов валют", - добавил он.

Любовь Голышева