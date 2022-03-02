  • 2 марта 20222.03.2022среда
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России отменят НДС на золото

Экономика, 15:04 02 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минфин России планирует отменить НДС на золото. Вложения в золото прибыльны в долгосрочной перспективе. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

"Сегодня при покупке золота в банке необходимо заплатить налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20 процентов. Однако обратная операция — продажа слитка банку — не предполагает возврата НДС. Поэтому сейчас операции с золотом не выгодны для граждан", - отмечают эксперты.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов. Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам, считает он.

Добавим, по информации Телеграм-канала "Объясняем РФ", банки-лидеры страны: Сбер, ВТБ, Альфа подняли от 18 до 21% ставки по рублевым вкладам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# банки , вклады , золото , ставки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:04 02.03.2022В России отменят НДС на золото
13:05 02.03.2022Ставки по автокредитам в России приблизились к 30%
17:38 01.03.2022Тюменский завод мобильных зданий открыл производство на острове Врангеля
16:13 01.03.2022Аграрии Казанского района готовы к посевной кампании на 90%