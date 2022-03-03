Россельхозбанк увеличил ставки по вкладам в рублях и долларах

Ставки по вкладам до 21% в рублях и до 8% в долларах США увеличил Россельхозбанк со 2 марта 2022 года. По накопительным счетам в рублях со 2 марта действует ставка до 17,5%.

"В сложившихся условиях мы стремимся предложить клиентам максимально привлекательные условия, - рассказала заместитель председателя правления банка Светлана Вишнякова. - Повышенные ставки позволят защитить сбережения и стабилизировать семейный бюджет".

Она отметила также, что сейчас на финансовом рынке важно действовать взвешенно и отдавать предпочтение самым надежным инструментам сохранения и преумножения капитала.

В настоящее время Россельхозбанк работает в штатном режиме и осуществляет все операции по платежам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических лиц. В России клиенты банка могут использовать все доступные на территории страны финансовые сервисы.

Конверсионные операции с иностранной валютой проводятся без ограничений и в полном объеме. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и интернет-банке.

Подробную информацию по кредитам и вкладам можно получить в отделениях банка в Тюмени по адресам: ул. Первомайская, 21, Пермякова, 84, Газовиков, 55, мобильном приложении, а также по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.