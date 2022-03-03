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В Тюменской области почти на 6% сократилось число погибших в ДТП

Политика, 18:54 03 марта 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти на 6% удалось сократить число погибших в ДТП в Тюменской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом, сообщил начальник областного управления ГИБДД Андрей Миллер на очередном онлайн-заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Это произошло благодаря совместным усилиям Госавтоинспекции и региональных органов власти, отметил Андрей Миллер.

Количество погибших в ДТП детей уменьшилось на 46,6%. Удалось не допустить роста количества ДТП по вине нетрезвых водителей.

В то же время общее число дорожно-транспортных происшествий в прошедшем году увеличилось на 2,3%. В числе основных причин дорожных аварий Андрей Миллер назвал превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение дистанции. Для снижения аварийности на дорогах в 2021 году было проведено 111 областных профилактических мероприятий.

"Ситуация на дорогах Тюменской области остается достаточно напряженной, поэтому необходимы дальнейшие усилия для обеспечения безопасности тюменцев", - отметил Сергей Сарычев.

Вице-губернатор поручил органам местного самоуправления совместно с Госавтоинспекцией и общественностью усилить работу по профилактике пьянства за рулем, особенно среди молодежи. "Ни один подобный случай не должен быть оставлен без внимания", - подчеркнул он.

Евгений Бабенко

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# дорожная безопасность , ДТП , Сергей Сарычев

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