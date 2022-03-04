Луиза Носкова: отстранение паралимпийцев от участия в Играх - возмутительное решение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отстранение российской сборной от участия в Паралимпиаде Международным паралимпийским комитетом олимпийская чемпионка, чемпионка мира по биатлону Луиза Носкова считает возмутительным решением.

Об этом знаменитая спортсменка написала на своей странице во ВКонтакте. По ее словам, международные функционеры от спорта противоречат олимпийскому девизу "Быстрее, выше, сильнее – вместе", где ключевое слово - вместе.

"Мир должен был объединиться и ВМЕСТЕ еще 8 лет назад найти вариант мирного решения проблем по Донбассу, прекратить жестокую бойню. Тем более Россия все эти 8 лет предлагала различные мирные решения", - написала Луиза Носкова. Она поддержала решение президента России о проведении специальной военной операции.

Напомним, 3 марта Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине. На них должны были выступать пятеро представителей Тюменской области - Марина Галицына (лидер Максим Пирогов), Вера Хлызова (лидер Наталья Якимова), Юлия Смирнова (лидер Роман Тарасов), Станислав Чохлаев (лидер Олег Колодийчук), Николай Полухин (лидер Березин Эдуард).