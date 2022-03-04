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Тюменку с 17 пакетами "синтетики" задержали на ул. Широтной

Происшествия, 17:12 04 марта 2022

УМВД России по Тюменской области (скриншот видео)

22-летнюю жительницу Тюмени задержали на ул. Широтной. При ней оказались 17 пакетов с "синтетикой". Общий вес 10 граммов, сообщает региональное УМВД.

Девушка призналась оперативникам, что месяц занимается распространением наркотиков. Работая курьером, она получала от неустановленных лиц координаты местонахождения оптовых закладок запрещенных веществ, расфасовывала их на разовые дозы и раскладывала по тайникам. Сама подозреваемая также употребляет наркотики. Последнюю партию задержанной реализовать не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок 10 лет.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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# наркотики , УМВД России по Тюменской области

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