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Мария Трофимова: сахара хватит на всех

Экономика, 19:38 09 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До шести миллионов тонн сахара производится в России в год. Эти объемы полностью покрывают внутреннее потребление.

"Сахар не является импортным товаром и не завозится в большом количестве. Сахар имеется в наличии и ритмично отгружается в сложившихся исторических объемах", - подчеркнула директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Скупая сахар в большом количестве, потребитель искусственно формирует дефицит товара. С 1 по 3 марта заводы-производители сахара перестраивали систему поставки товара в оптовое звено. Сейчас ситуация стабильная. Она находится на ежедневном контроле исполнительных органов власти региона, федеральных ведомств.

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# Мария Трофимова , сахар

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