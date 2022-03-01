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Сориной и Якимушкину присвоили звания заслуженных мастеров спорта России

Спорт, 15:14 11 марта 2022

rosguard.gov.ru

Почетное звание "Заслуженный мастер спорта России" присвоили Татьяне Сориной и Ивану Якимушкину. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Тюменская лыжница Татьяна Сорина завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в составе эстафеты 4 х 5 км. В составе команды выступили также Юлия Ступак, Наталья Непряева и Вероника Степанова.

admtyumen.ru

Иван Якимушкин выиграл серебряную медаль в олимпийском марафоне. После финиша спортсмен честно признался, что не думал о наградах, а просто хотел показать максимум, на что способен.

Борис Олейник

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# Иван Якимушкин , Олимпийские игры , Татьяна Сорина

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