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В чемпионате Тюменской области по парашютно-горнолыжному двоеборью назвали победителей

Спорт, 15:59 14 марта 2022

Федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: Федерация парашютного спорта Тюменской области

Упражнение на точность приземления стало самым сложным для спортсменки из Ялуторовска Екатерины Жернаковой, которая стала победительницей чемпионата Тюменской области по парашютно-горнолыжному двоеборью среди женщин.

"Парашютным спортом занимаюсь шесть лет, а лыжами начала заниматься пару лет назад, когда решила попробовать новую дисциплину", - рассказала Екатерина корреспонденту "Тюменской линии".

Среди мужчин первым стал тюменец Евгений Иванов, который занял первые места в дисциплинах "Точность приземления" и "Параски-двоеборье".

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Напомним, в соревнованиях, которые состоялись 11 и 12 марта, участвовали 17 спортсменов из Ялуторовска, Тюмени, Урая, Увата, Нижневартовска. В первый день спортсмены отыграли дисциплину "Слалом" в центре спорта и отдыха "Воронинские горки", а 12 февраля на базе Тюменского авиационно-технического клуба отработали упражнение "Точность приземления".

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Юлия Карандашева

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# горнолыжный сезон , федерация парашютного спорта Тюменской области

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