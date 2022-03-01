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Молодой тюменец избил отчима

Происшествия, 14:55 14 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителя Тюмени обвиняют в нападении на отчима, сообщает региональное управление МВД России. Скорая помощь доставила 61-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и другими телесными повреждениями в медучреждение.

Нападавшим оказался 26-летний пасынок потерпевшего. Неоднократно судимый молодой человек признался в преступлении. По его словам, накануне он пришел в гости к матери. Отчим в этот вечер выпивал. Между мужчинами произошла бытовая ссора, молодой человек ударил отчима в грудь. Потерпевший упал и ударился головой об пол.

Молодого человека привлекли к уголовной ответственности по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Обвиняемого ждет строгое наказание в виде восьми лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# уголовное дело , УМВД России по Тюменской области

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