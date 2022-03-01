Якушев поручил продолжить контроль за ценами и ситуацией на рынке труда

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Повышение стоимости отдельных, особо востребованных товаров на 5-7% зафиксировано в Уральском федеральном округе на прошлой неделе. Такая информация прозвучала на оперативном совещании, которое полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев провел с главными федеральными инспекторами регионов.

Вопросы ценообразования остаются актуальными. Региональные власти, ФАС и прокуратура ежедневно контролируют стоимость продуктов и товаров в розничных сетях. Резких скачков цен нет, однако некоторые позиции пользуются повышенным спросом.

"Продукция с импортной составляющей, со сложной логистикой, будет дорожать в силу объективных факторов. При этом важно, чтобы повышение цен не превышало фактические дополнительные расходы, которые несут ритейлеры", - подчеркнул Владимир Якушев.

Кроме того, на совещании обсуждалась ситуация на рынке труда. Это один из ключевых вопросов для всех регионов УФО, отметил полпред главы государства.

В первой декаде марта ситуация численность безработных в федеральном округе снизилась на 1,2 тыс. человек. Общее количество зарегистрированных в службах занятости на 11 марта составило 51,2 тыс. человек - меньше, чем было до пандемии.

Однако в конце прошлой и начале текущей недели число обратившихся в службы занятости стало увеличиваться.

"Напряжение на рынке труда будет нарастать. Поэтому на федеральном уровне будут выделяться средства на создание временных рабочих мест, на переобучение специалистов. У регионов также есть собственные наработки по мерам поддержки, сформированы пакеты для малого и среднего бизнеса. Все эти механизмы необходимо задействовать по максимуму, чтобы сдержать рост безработицы", - поставил задачу Владимир Якушев.

Евгений Бабенко