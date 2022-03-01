Тюменские десантники считают методы украинских неонацистов фашистскими

| Фото: ishimpravda.ru | Фото: ishimpravda.ru

Украинские неонацисты по-бандитски прикрываются мирными жителями как живым щитом и применяют против них запрещенное оружие, потому что это - политика фашистов. Они считают себя избранными, которым дозволено применять любое оружие и любые методы для уничтожения всех неугодных.

Такое мнение высказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель "Союза десантников" Тюменской области Григорий Григорьев.

""Знаете, даже когда мы воевали в Афганистане, моджахеды никогда не прикрывались мирными жителями. Никогда! Потому что считали себя воинами, равно, как и советских солдат. И до сих пор вспоминают наших бойцов с уважением за то, что у них была воинская честь и они вели себя как настоящие мужчины. Неонацисты на Украине спасаются за спинами мирных граждан", - подчеркнул Григорий Григорьев.

Ранее РИА Новости писало, что неонацисты из батальона "Айдар" держали в заложниках около 300 монахов и мирных жителей на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Никольском, пока их не освободили российские военные. Заложники не пострадали.

14 марта в центре Донецке у Дома правительства была сбита украинская ракета "Точка-У" кассетного типа. В результате падения обломков погибли 21 человек, 37 пострадали.

Инна Кондрашкина