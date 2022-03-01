В Тюменской области школы, детсады, больницы построят с учетом корректировки цен контрактов, но в срок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сроки строительства важных социальных объектов, в том числе школ, детсадов, больниц будут сохранены. Подрядным организациям необходимо предоставить сравнительный анализ изменения стоимости оборудования, которое предусмотрено по уже заключенными контрактами. Это нужно для понимания общей ситуации на рынке строительных материалов и оборудования.

В Главном управлении строительства Тюменской области прошла встреча с руководителями подрядных организаций, которые строят социальные объекты по государственным контрактам.

"У нас уже появилась возможность вносить изменения в стоимость контрактов, чтобы подрядчики могли без проблем достроить все социальные объекты. Сроки госэкспертизы по изменению цены контракта значительно сокращены - до двух недель", - говорит директор управления капитального строительства Фанур Гимаев.

Изменения, внесенные в градостроительное законодательство, предусматривают авансирование как уже заключенных контрактов, так и вновь разыгрываемых. Продлевается возможность корректировки цены контракта. Правительство Тюменской области внесло в парламент законопроект, разработанный на основе федеральных нормативных актов, который на региональном уровне даст возможности изменения цены контракта и предоставления подрядчику аванса.

"По основным объектам мы уже подготовили материалы. Моделируем ситуацию, как то или иное импортное оборудование заменить отечественными аналогами. Правительство РФ предоставило площадки, на которых размещена продукция российских производителей. Понимание, как выстаивать работу, есть. Постараемся сохранить сроки строительства школ, детских садов и других соцобъектов", - сказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергей Бауэр.

Напомним, в планах ГУС, в 2022 году ввести в эксплуатацию 10 объектов, большая часть из них – сфера образования.

Вопросы импортозамещения и поддержки строительной отрасли рассмотрят участники III Градостроительного форума, который пройдет в Тюмени с 22 по 24 марта. К дискуссии приглашены девелоперы, подрядчики, производители строительных материалов и комплектующих, сообщает пресс-служба ГУСа.

Уточнить программу форума и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте.